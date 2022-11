Probabili formazioni Qatar-Senegal | seconda giornata Mondiali Qatar 2022

(Di lunedì 21 novembre 2022) Ledi, match delladel girone A deidi calcio del. La squadra di casa, dopo il brutto esordio contro l’Ecuador, cerca il riscatto contro Koulibaly e compagni. Ilinfatti è la prima nazionale ospitante ad aver perso la gara inaugurale. Un record negativo segnato da Enner Valencia, autore di una doppietta. Ora c’è lo scoglio della nazionale di Cissè, che come noto deve fare a meno di Sadio Mane ma che ha comunque molto talento in rosa. Si pensi a Boulaye Dia o Ismaila Sarr, senza dimenticare la difesa di stelle con Koulibaly e Diallo al centro della retroguardia. Si gioca venerdì 25 novembre alle 14:00. La diretta sarà assicurata da ...

AL RAYYAN ( Qatar ) - All'esordio al Mondiale in Qatar , Stati Uniti e Galles si sfideranno per il primo turno della fase a gironi del Gruppo B (ore 20, 22 locali). Gli USA , guidati dal ct Gregg ...Esordio al Mondiale positivo per l' Olanda , che nella sua prima partita supera il Senegal campione d'Africa in carica. Al' Al - Thumama Stadium finisce 2 - 0 una partita complicata e giocata a ritmi ...Francia-Australia è una partita della fase a gironi dei Mondiali 2022 e si gioca martedì alle ore 20:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming. Pogba, Kanté, Kimpembe, Nkunku, Benzema. No, ...Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del match Senegal-Olanda in diretta dal prepartita al risultato finale. Lunedì 21 Novembre ...