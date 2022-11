Primarie Pd | si schierano le correnti | Guerini con Bonaccini | Franceschini e Orlando con Schlein che un sondaggio dà staccatissima

(Di lunedì 21 novembre 2022) Stefanodice di non volere il sostegno delle, ma con lui sono schierati – e non da oggi – gli ex renziani di Base riformista, capeggiati dagli ex ministri Lorenzoe Luca Lotti. E anche gli altri colonnelli del Pd si preparano a schierare le truppe in vista delledel 19 febbraio, che incoroneranno il nuovo segretario. I candidati già (quasi) sicuri sono l’ex ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli e soprattutto la neo-eletta deputata Elly, fino a ieri vicepresidente diin Emilia-Romagna, su cui dovrebbe convergere tutta l’ala sinistra del partito. Vale a dire l’area che gravita intorno a Nicola Zingaretti e Goffredo Bettini, ma anche i seguaci del vicesegretario Peppe Provenzano e quelli di Brando Benifei, capodelegazione a ...

Il Fatto Quotidiano

Ma nel percorso congressuale che porterà allefissate per il prossimo 19 febbraio si ... Per quanto riguarda invece Stefano Bonaccini, dalla parte del governatore simolti ...... adeguare il sistema di distribuzione e gestione dell'energia con una mappatura e il potenziamento delle cabinedella provincia in modo da riuscire a gestire circolarmente l'energia prodotta. Primarie Pd, si schierano le correnti: Guerini con Bonaccini, Franceschini e Orlando con Schlein (che un… Mentre inizia il percorso che porterà all’elezione del nuovo segretario, il Pd prepara la corsa per le prossime regionali in Lazio e in Lombardia ...Malumori dall’ala sinistra ma alla fine l’accordo arriva: le primarie saranno il 19 febbraio. Candidati entro fine gennaio ...