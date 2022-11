Preti pedofili. Il rapporto sugli abusi sessuali che condanna la Chiesa italiana

La Repubblica

89 vittime e 68 presunti, negli ultimi due anni, nella Chiesa italiana. Sessantuno delle vittime si trovavano nella ...Cara lettrice, caro lettore, la Chiesa siciliana si guarda dentro, ammette che esiste il dramma della pedofilia e decide d'intervenire non solo per condannare i religiosi coinvolti ma anche per ... La chiesa siciliana contro i preti pedofili, perché prima viene la giustizia terrena La storia del Presidente dell'associazione Rete l'Abuso, Francesco Zanardi, vittima di abusi da bambino, oggi raccoglie tutti i casi di pedofilia dentro le parrocchie ...In occasione della II giornata sugli abusi sessuali nella Chiesa e la pubblicazione del rapporto CEI, ritorniamo sul caso della Diocesi di Piazza Armerina.