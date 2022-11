Pozzuoli | scuole chiuse per allerta meteo arancione

Teleclubitalia.it

...45 in Via Campana 270, 80078(Napoli) presso Multicenter School, socio fondatore di Underkitchen.it , la startup innovativa a valore sociale la cui missione è la trasformazione delle...... ad Atripalda con ledel territorio verrà piantato un albero presso la Villa Comunale, già intitolata a Don Peppe Diana. Piantumazione di alberi anche a, Cava dei Tirreni, ... Allerta arancione in Campania, arrivano le prime ordinanze di chiusura delle scuole Domani martedì 22 novembre le scuole saranno chiuse nella città di Napoli dopo l'allerta per il ciclone Poppea. A causa dell'allerta meteo ...ad Atripalda con le scuole del territorio verrà piantato un albero presso la Villa Comunale, già intitolata a Don Peppe Diana. Piantumazione di alberi anche a Pozzuoli, Cava dei Tirreni, Pietramelara.