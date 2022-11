Povera Italia | è una figuraccia mondiale - Sport - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

Poca voglia, un test inutile: mentre le altre Nazionali sognano in Qatar, perdiamo 2 - 0 l'amichevole contro l'Austria a ...Poi arrivati incertamente trovano cose che magari non hanno in Nigeria. Ma non è che ... Questagente non si aiuta facendola venire qua, ma vanno liberati là, non devono finire nelle mani ... Povera Italia, è una figuraccia mondiale A volte ritornano. Sì. A volte ritorna – a detta di qualcuno – lo spettro della mafia nelle grandi opere e nelle grandi manovre economiche. Però solo quando questo accade al Sud, come se la malavita f ...«Va rilanciata la proposta dell'unità di tutti gli oppressi, di tutto il Paese; Nord e Sud uniti nella lotta per la repubblica dei lavoratori».