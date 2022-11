“Possa accoglierti la tua adorata mamma” Il dolore dei compagni di Gigi | morto a 17 anni per un malore

(Di lunedì 21 novembre 2022)Pascazioa 17, ildella preside. Inizia a diventare preoccupante il numero di giovani morti a causa di un infarto fulminante. Negli ultimi dodici mesi infatti si è registrato un aumento dei malori nella fascia d’età tra i 12 e i 40. In diverse regioni d’Italia molti giovani hanno perso la vita a causa di “malori improvvisi”. È il caso diPascazio 17enne che frequentava l’istituto superiore “Majorana” nel quartiere San Paolo di Bari. Infarto fulminante questa la causa della morte del giovanePascazio. L’evento è avvenuto lontano dalle aule della scuola. Così quando i suoisono rientrati a scuola, lunedì 14 novembre, hanno appreso la terribile notizia. A dare la comunicazione, come riporta il Corriere del ...

Addio sfortunato ragazzo, chela tua adorata mamma. Noi tutti siamo vicini alla tua famiglia, già provata da tanto dolore'. La nonna prova a svegliarlo, ma Gigi è morto per un infarto fulminante: aveva 17 anni. Disposta autopsia La tragedia a Bari. Gigi Pascazio viveva con sua nonna; anche la madre era stata vittima di una tragedia analoga a soli 24 anni ...