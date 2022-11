Polonia | Szczesny | “Lewandowski è motivato”

Leggi su sportface

(Di lunedì 21 novembre 2022) “? Credo che sia importante per lui segnare. Lo vedo molto. Nessuno dubita che Robert sia uno dei migliori giocatori al mondo in questo momento”. Lo ha detto il portiere dellaWojciechin vista del debutto ai Mondiali di Qatar contro il Messico. L’attaccante del Barcellona punta a riscattare la brutta parentesi di Russia 2018, quando non riuscì a trovare la rete. “Vorrebbe sicuramente vedere realizzate le sue ambizioni, non solo a livello di club ma anche per la sua nazionale. Questo è per lui un torneo molto importante”, ha concluso Szczsny. SportFace.