Poggibonsi | ruba soldi dalla macelleria I poliziotti lo denunciano | poi gli danno soldi per mangiare

(Di lunedì 21 novembre 2022) Avevatodal cassetto di una, poi si era dato alla fuga per le vie del centro di. Ma è stato rintracciato e denunciatoPolizia di Stato. E alla fine anche aiutato dagli stessi agenti, impietositi dalle sue condizioni L'articolo proviene da Firenze Post.

L'uomo, dopo gli accertamenti del caso, è stato denunciato dagli agenti del Commissariato diper furto aggravato, per un importo totale di 100 euro. I contanti rimasti e la merce ...L'uomo, dopo gli accertamenti del caso, è stato denunciato dagli agenti del Commissariato diper furto aggravato, per un importo totale di 100 euro. I contanti rimasti e la merce ...E’ entrato in una macelleria e con fare repentino ha sottratto del denaro contante, che è riuscito ad arraffare dalla cassa, dandosi ...Un 26enne straniero è stato fermato e denunciato, gli agenti lo vedono affamato e gli danno soldi di tasca loro e da mangiare ...