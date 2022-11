Globalist.it

Il vaccino anti - Covid bivalente di- BioNTech aggiornato a Omicron 4 e 5 protegge anche da Cerberus (BQ.1.1), la nuova sottovariante Omicron che sta crescendo più delle altre in Italia (la sua 'capofamiglia' BQ.1 era già al 30,...Swissmedicla popolazione: Per le persone vaccinate non sussiste alcun rischio . Il 2 ...del vaccino Comirnaty Bivalent Original/Omicron BA.1 della ditta farmaceutica statunitenseche ... Pfizer rassicura: “Il vaccino Omicron 4-5 protegge anche da Cerberus e altre varianti” Il vaccino anti-Covid bivalente di Pfizer-BioNTech aggiornato a Omicron 4 e 5 protegge anche da Cerberus (BQ.1.1) ...L’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici ha comunicato l’esito dei controlli effettuati sul lotto che ha presentato bollicine al suo interno ...