Per rapinargli il Rolex gli sparano | uomo ferito nel Napoletano

(Di lunedì 21 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGli hanno sparato nel tentativo diun orologio di valore. E’ successo verso le 19.30 a Casoria, nel. La vittima è ricoverata in ospedale per ferite ad un polso e a un ginocchio. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri di Casoria, intervenuti sul posto, uno scooter si è avvicinato al Suv a bordo del quale si trovava un 44enne con l’intento di sottrargli ilche indossava. Durante il tentativo di rapina l’è stato centrato da alcuni colpi ad un polso e ad un ginocchio. La vittima è stata trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli. Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Casoria per individuare i responsabili. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Verso le 19:30 i Carabinieri di Casoria sono intervenuti a via Capri dove poco prima un 44enne era stato colpito da colpi d'arma da fuoco.