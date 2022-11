Pensioni | cos' è la quota 103 | ecco il piano per la nuova riforma Cosa cambia adesso

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 21 novembre 2022) Mai come questa volta gli italiani guardano con attenzione a Palazzo Chigi e al Consiglio dei ministri. Sul tavolo dell'esecutivo la legge di Bilancio. Sulla Manovra, la certezza è che due terzi delle risorse, circa 21 miliardi in deficit, saranno destinati a tutelare le famiglie e le imprese dal caro-energia. Con un mix di aiuti che va dai crediti di imposta per le imprese allo sconto benzina. Per il resto ci sono tante misure, su cui spingono i partiti, ma che devono fare i conti con una coperta molto corta: su una manovra che va verso i 32 miliardi, sul piatto resta una decina di miliardi e la regola è che ogni misura necessita di coperture nello stesso settore di intervento. Dunque non sarà un'impresa facile per il governo Meloni. Relativamente al Reddito di cittadinanza, uno dei temi caldi sul quale si è accesa la discussione, l'unica certezza è che si, ...