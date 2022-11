Pensioni anticipate 2023 | Damiano | Quota 41 dai 62 anni beffa i precoci

(Di lunedì 21 novembre 2022) Tra le tante proposte ve ne é una riguardante la prossima riforma delleche pare essere diventata la linea guida del Governo, una misura di pensione anticipata che permetterebbe, stando a quanto dichiarato più vole dal sottosegretario al ministero del Lavoro Claudio Durigon, di uscire anticipatamente dal mondo del lavoro avendo maturato 41di contributi ed avendo un’età minima di 62. La misura di pensione anticipata non é affatto stata accolta con entusiasmo né dalle parti sociali che non la ritengono in linea con quanto richiesto al Governo per mitigare gli effetti dal 1 gennaiodel ritorno in toto della Riforma Fornero, né tanto meno dai lavoratori che si sentono ‘ti’ per l’ennesima volta. Sulla questione é intervenuto anche l’onorevole Cesare ...

