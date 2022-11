Orizzonte Scuola

E quindi non si potrà accedere allacontributiva con 64 anni di età e 20 anni di contributi. E neanche alladi vecchiaia contributiva a 71 anni. L'Opzione esclude anche ...Quello che è certo, per il momento, è che alcuni canali di uscitarimarranno aperti. Il primo è quello che permette di andare incon 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva (... Pensione anticipata ordinaria 2023: non è obbligatorio lavorare la finestra di 3 mesi (Teleborsa) - È il giorno della legge di Bilancio. Oggi il testo infatti arriverà in consiglio dei Ministri per essere approvato e poi essere inviato al Parlamento. Tra i punti ancora oggetto ...Ci sono misure pensionistiche che non tutti conoscono come, ad esempio la Quota 97,6 che possono sfruttare tutti quelli che lavorano di notte ...