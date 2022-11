Pd | Ascani | “Io candidata? Per me viene prima la costituente”

(Di lunedì 21 novembre 2022) ROMA – Il congresso del Pd appassiona molti commentatori, segno evidente che il nostro partito è tutt’altro che morto, come vorrebbero tanti. Una grafica del Corriere di oggi mi colloca già nelle “galassie” dei candidati. Ribadisco: per medei candidati c’è la”. E’ quanto dichiara la vicepresidente del Partito Democratico e della Camera dei Deputati, Anna(foto). L'articolo L'Opinionista.

