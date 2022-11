Paolo Magaldi è il nuovo Ceo di Magaldi Power. Terza generazione alla guida del gruppo

(Di lunedì 21 novembre 2022), 44 anni, è ilCeo di, leader mondiale nella progettazione e produzione di sistemi per la movimentazione di materiali ad altissima temperatura nei settori industriali (metallurgico, siderurgico, lavorazione dei metalli, cemento, energia). Fondata nel 1929 a Buccino, in provincia di Salerno, ilè presente oggi in più di 50 Paesi e ha sedi operative in Stati Uniti, Messico, Emirati Arabi, India e Australia. L’azienda ha 200 dipendenti, di cui il 50% ingegneri, per un fatturato complessivo tra 40 e 50 milioni milioni di euro. Da sempre orientata all’innovazione, l’azienda ha depositato 55 brevetti internazionali. Nel 2021 nasce in seno alGreen ...

