Palazzo Reale di Napoli | record di visitatori | ecco le novità per Natale

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 21 novembre 2022) Nello scorso week end, grazie all’apertura straordinaria serale, ildiha superato con 274.800ilannuale raggiunto nel 2019 per l’eccezionale affluenza turistica in città. Il successo delle aperture serali a 2 euro, “Un sabato da Re” ha contribuito al risultato e, in occasione del ponte dell’Immacolata, si è stabilito di offrire altre due occasioni, venerdì 8 e sabato 9 per visitare l’Appartamento Storico di sera e a prezzo speciale. Come da tradizione, nella mattinata dell’8 dicembre, sarà allestito, quest’anno in diretta negli orari di visita, l’Albero diai piedi dello Scalone con una sorpresa per i piccoliche potranno partecipare lasciando una letterina in un grande pacco regalo per Babbo ...