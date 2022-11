Pagelle USA-Galles 1-0 | voti Mondiali 2022

Leggi su oasport

(Di lunedì 21 novembre 2022)USA-Usa Turner 6: dopo un primo tempo in cui è inoperoso, nella ripresa salva al 65? su un colpo di testa di Davies riuscendo ad alzare il pallone sopra la traversa. Dest 6: ammonito all’11’ per un fallo di gioco su Neco Williams, ci prova al 29? con un destro da fuori in progressione che non trova lo specchio della porta. Esce ad un quarto d’ora dal termine (dal 29? st Yedlin: ) Ream 5,5: dopo una prima frazione di gioco positiva subisce l’aumento di ritmo del match nella ripresa, ammonito al 51? per un fallo su Bale. Zimmermann 6: il lavoro nel primo tempo di fatto è poco ma con il compagno di reparto sembra formare una coppia affiatata, va raramente in difficoltà. Robinson 6,5: bene sia in fase difensiva che in quella offensiva dove è costantemente presente a supporto della manovra sulla corsia di sinistra. McKennie 6: Prestazione ...