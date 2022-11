Pagelle Senegal-Olanda 0-0 | Mondiali calcio 2022

Leggi su oasport

(Di lunedì 21 novembre 2022)0-0E.Mendy, 6.5: in realtà non ha molto da fare, l’è troppo lenta in fase offensiva e non riesce praticamente mai a tirare in porta. Sabaly, 7: assolutamente perfetto, blocca ogni azione offensiva di Blind. In fase offensiva accompagna Diatta per tentare la superiorità numerica. Koulibaly, 7: l’ex Napoli si fa sentire in area di rigore, contiene senza moltissimi problemi Bergwijn. Comanda la difesa insieme al suo compagno di reparto Cissé. Cissé, 6: mai realmente in affanno tranne in qualche incursione del solito Cody Gakpo, cresce con il finire del primo tempo insieme al compagno di reparto. Diallo, 6: gioca per puro caso da titolare per il problema nel riscaldamento a Ballo Touré, resta da centrale aggiunto di sinistra. Si fa vedere solo per un cross nella ...