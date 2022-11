Otto nuove cose da sapere sulla mostrificazione di Matteo Renzi e sul suo ritorno

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 21 novembre 2022) Molti lettori mi hanno scritto di aver apprezzato il riassunto di tutto ciò che Il Mostro contiene. È un riassunto che ho messo alla fine della prima edizione, come quando all’università si facevano le sintesi degli appunti o al liceo si consultavano i bignamini. Per questo aggiornamento, invece, metto il riassunto all’inizio, così da facilitare la lettura. 1. Nessuno ha contestato nel merito questo libro. Chi ha annunciato una querela, come il vicepresidente del csm Ermini, lo ha fatto per esigenze mediatiche, ma poi si è ben guardato dal contestare i fatti qui esposti. Perché quella che ho scritto è semplicemente la verità. Migliaia di copie vendute, zero smentite. Non vi sembra un dato significativo? 2. La direttrice dei Servizi segreti, Elisabetta Belloni, che non ho voluto alla presidenza della Repubblica (come racconto a pagina 165) ha deciso nella primavera del 2022, quattro ...