Ostia | una segnaletica multilingue per promuovere il patrimonio locale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 21 novembre 2022) Aarriverà una, capace di spiegare ai turisti stranieri le bellezze del territorio. Quello che dovrebbe essere un normale meccanismo per una realtà turistica e balneare, nel territorio lidense diventa un fatto che fa notizia. Ma forse meglio tardi che mai, visto che dalle prossime settimane i turisti, in diverse lingue del mondo, potranno leggere come recarsi al mare, piuttosto che la Roma-Lido, oppure i lavatoi diAntica e la Pineta di Castel Fusano. L’esigenza della promozione turistica diL’idea delle indicazioni bilingue per i turisti stranieri, arriva dal Consiglio del X Municipio di Roma Capitale. Infatti, il consigliere Valerio Facchinelli (Verdi) ha fatto notare un fatto alla propria maggioranza: “e arrivi alla stazione diCentro ...