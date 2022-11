Oroscopo giornaliero | 21 novembre 2022

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 21 novembre 2022) Emozioni intense possono emergere mentre la Luna in Bilancia si scontra con Plutone in Capricorno alle 6:14 del mattino. Questo è un momento potente per abbracciare il cambiamento! Il movimento fatto ora può avere un grande impatto. La luna entra nello Scorpione alle 12:16, trovandoci a esplorare le nostre emozioni in modo profondo e significativo.