Oroscopo Branko Lunedì 21 Novembre 2022 | Cancro fiducioso

Leggi su zon

(Di lunedì 21 novembre 2022) L’diper oggi,21Ariete Prima di prendere una decisione, anche importante, dovete pensarci bene e riflettere con calma. Toro Avete veramente tante idee, i progetti non vi mancano, ma vi dovete esprimere in modo chiaro per essere capiti. Gemelli La settimana inizia bene perché riuscirete, finalmente, a togliervi tutti i dubbi.Avete ritrovato la serenità, avete più fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità. Oggi sarete anche più disponibili nei confronti degli altri. Leone Le opportunità non vi mancano, ma siete un po’ stanchi e avete bisogno di riposare un po’. Vergine Siete ottimisti, energici e chi vi sta accanto vi ammira ancora di più per queste due doti. Bilancia Siete ottimisti e avete finalmente ritrovato il ...