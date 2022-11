Oriana Marzoli | i suoi ex assomigliano ad Antonino e a Daniele FOTO

Dopo una notte di passione trascorsa sotto l'obiettivo delle telecamere del GF Vip (ma anche sotto le coperte), Antonino Spinalbese evanno verso la resa dei conti: la loro situazione è complicata e il faccia a faccia che hanno avuto in casa non sembra essere bastato a far venire fuori una chiara soluzione. Gf Vip, ...Nella serata di ieri però, Daniele avrebbe pronunciato una frase per nulla gradita da. Mentre giocava a biliardo con il silente George, in presenza della stessa, la giovane lo ha ...Daniele Dal Moro continua a trollare Oriana ma questa volta esagera: "E' quello che ti meriti!", cosa è successo prima della puntata.Dopo una notte di passione trascorsa sotto l’obiettivo delle telecamere del GF Vip (ma anche sotto le coperte), Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli vanno verso la resa dei conti: la ...