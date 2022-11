Omicidio Desirèe | confermate le condanne anche due ergastoli | le parole della mamma della vittima

(Di lunedì 21 novembre 2022) Sentenza d'appello per l'di Desirée Mariottini, la ragazza di 16 anni trovata senza vita in uno stabile abbandonato nel quartiere San Lorenzo di Roma, il 19 ottobre del 2018. I giudici hanno ...

I giudici della Corte d'Appello di Roma hanno confermato le condanne ai quattro imputati per l'di Desirée Mariottini, la 16enne morta, il 19 ottobre del 2018, in uno stabile abbandonato nel quartiere romano di San Lorenzo. Si tratta di Mamadou Gara, Yousef Salia, Brian Minthe e Alinno ...Barbara Mariottini, la mamma di, dopo la sentenza d'appello per l'della figlia che ha confermato la condanna per i 4 imputati ha rilasciato una dichiarazione: 'Speravo nella ...