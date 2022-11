Olanda | settima vittoria consecutiva ai gironi dei Mondiali | solo il Brasile meglio

(Di lunedì 21 novembre 2022) Con laconquistata contro il Senegal, l’ha centrato lanella fase a giorni deiilha fatto, arrivando ad otto successi di fila aiin due occasioni. L’inoltre, non considerando le partite perse ai rigori, è uscita vittoriosa in 12 delle ultime 15 partite al Mondiale. L’ultimo ko è arrivato ai supplementari con la Spagna, per quella che fu la finale della Coppa del Mondo del 2010. Per trovare l’ultima battuta d’arresto ai, invece, bisogna tornare indietro al 1994, quando il Belgio vinse 1-0. SportFace.

