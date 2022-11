Olanda-Senegal | Dia | “C’è delusione e frustrazione | però da domani pensiamo già alla prossima”

(Di lunedì 21 novembre 2022) L’attaccante del, Boulaye Dia, ha commentato la sconfitta subita all’esordio del Mondiale 2022 contro l’. Queste le parole del calciatore della Salernitana: “C’è, e anche un po’ di, vista la partita che abbiamo fatto. L’ha avuto occasioni solo quando abbiamo commesso noi degli errori, individuali o collettivi. Quel gol presofine ci ha fatto male ma non importa, possiamo vincere la. Daprepariamo la nuova partita considerando che al momento niente è deciso. E’ solo la prima partita della fase a gironi, ne mancano due, dobbiamo stare calmi. Se siamo negativi dopo la prima partita, cosa siamo venuti a fare qui? Bisogna sempre rialzarsi”. SportFace.

Il capitano dell'Virgil van Dijk ha parlato dopo la vittoria al debutto contro il, parlando della vicenda della fascia One Love a sostegno della comunità LGBTQ: un'iniziativa cancellata dopo che la Fifa ...Il commissario tecnico dell'Louis Van Gaal ha parlato dopo la vittoria all'esordio nei Mondiali contro il: "Non abbiamo giocato molto bene, troppe volte abbiamo concesso loro la palla e la possibilità di segnare. ...Qatar 2022. La nazionale orange ha battuto il Senegal 2-0 lunedì 21 novembre nel secondo match del gruppo A. I due nerazzurri sono entrati in campo nel finale. Martedì 22 novembre l’esordio di Maehle ...Il gruppo A dei Mondiali si chiude con una partita noiosa che si è accesa solo nel finale Senegal-Olanda regala poche emozioni e il risultato è anche bugiardo.