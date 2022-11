“Ogni madre deve portare avanti la sua carriera senza lo stigma di aver fatto un figlio” | la letterina di Littizzetto a Meloni | VIDEO

(Di lunedì 21 novembre 2022) Indignazionesenso e oltrelimite su un caso paradossale come il viaggio di una figlia di 6 anni in compagnia dellaimpegnata, nelle vesti di Presidente del Consiglio italiana, nelle riunioni del summit del G20 andato in scena la scorsa settimana a Bali. Questo è il tema su cui si è incentrata l’ultimascritta e letta da Lucianae indirizzata a Giorgia. Parole che mettono in evidenza tutta l’incoerenza delle critiche, scritte e pronunciate da chi – di certo – non può essere ascritta al ruolo di sostenitrice della leader di Fratelli d’Italia. “la suain totale parità elo ...

neXt Quotidiano

... allertati da una figlia della donna che dal pomeriggio non riusciva a contattare la. ... Il capoluogo campano si contraddistingue per le sue 125.119 denunce, 4.217100mila abitanti, di cui ...... oppure della bambina violentata dal convivente della, un nigeriano residente in città; di ... commercianti e artigiani che sono loro in prima lineagiorno e che si sentono abbandonate da ... Letterina Littizzetto a Meloni sulla figlia Ginevra a Bali | VIDEO La neonata era stata data in adozione dopo la morte della madre nel ’92. La famiglia d’origine, di Surbo (Lecce), fa un appello sui social per rintracciarla: “Vorremmo tanto poterti vedere una sola vo ...Si è svegliato e, come ogni mattina, ha chiamato la madre. E oggi lo ha fatto con una preoccupazione in più. Voleva infatti sapere come stava, visto che aveva letto sul cellulare le notizie riguardant ...