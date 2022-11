Nuove frontiere per l’agricoltura biologica

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 21 novembre 2022) “Recenti studi mostrano una tendenza alla diversificazione e alla multifunzionalità che caratterizza una parte delle aziende dedite al, in particolar modo quelle con titolari giovani e localizzate in zone collinari e montane”: è quanto osserva Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, facendo riferimento ai risultati di uno studio realizzato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura (Crea) e diffuso dalla rivista specializzata PianetaPsr. Se riferita specificamente al comparto bio, la diversificazione segue generalmente due grandi direttrici: il tentativo di estrarre maggior valore aggiunto da una certa materia prima agricola, ad esempio trasformandola in un prodotto per il consumatore finale, oppure l’ampliamento della gamma di prodotti e servizi che offre un’impresa dedita alla coltivazione con metodo ...