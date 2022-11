Nubifragi | neve e vento fino a 100 km h È la tempesta di Santa Cecilia

(Di lunedì 21 novembre 2022) La data da segnare in rosso sul calendario è quella di martedì 22 novembre, giorno di. “Confermato il passaggio di una intensa perturbazione nel corso di martedì sull'Italia, collegata ad un vortice ciclonico particolarmente profondo che dal Tirreno muoverà verso l'alto Adriatico”, avverte il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: "Il maltempo non risparmierà nessuna regione. Prime piogge in arrivo già lunedì' sera da ovest, ma nel corso di martedì tutto lo Stivale verrà spazzato da Ovest verso Est da piogge e temporali anche di forte intensità: attenzione particolare a Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Lucania, Calabria, Sicilia tirrenica e Sardegna, dove potranno manifestarsidi particolare intensità con picchi locali anche di oltre 100-150mm. Saranno dunque ...

... Campania, Lucania, Calabria, Sicilia tirrenica e Sardegna, dove potranno manifestarsidi ... Non si escludono danni, disagi e difficoltà nei collegamenti con le Isole Minori' TANTAIN ...Maltempo, è in arrivo la tempesta di Santa Cecilia. Bisogna prepararsi a, burrasche di vento e tantain montagna. Maltempo, è in arrivo la tempesta di Santa Cecilia Arriverà martedì il maltempo a causa di un profondo ciclone che attraverserà l'Italia. Il ...La data da segnare in rosso sul calendario è quella di martedì 22 novembre, giorno di Santa Cecilia. “Confermato il ...Un'intensa perturbazione atlantica coinvolgerà l'Italia martedì con forte maltempo e venti di tempesta. TEMPESTA DI SANTA CECILIA. Passata la perturbazione del weekend, con gli ultimi strascichi luned ...