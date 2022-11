No#News Magazine – anno IV – numero XXXV

Leggi su nonewsmagazine

(Di lunedì 21 novembre 2022) Un buon pomeriggi ai nostri oziosi lettori in cerca di offerte del black friday! Non c’è dubbio che l’autunno sia arrivato, anche se la temperatura è molto odivaga. Questa settimana vi portiamo a teatro con la Compagnia dei Gelosi che mette in scena Ferite a morte, uno spettacolo sulla violenza di genere. Abbiamo inoltre letto per voi Come uccidono le brave ragazze, libro di Holly Jackson. All’interno, come di consueto, il cartellone degli spettacoli in scena a novembre nei teatri milanesi, la programmazione delle mostre in musei, gallerie e spazi espositivi, i live sul territorio italiano, e le nuove uscite di questa settimana e la classifica al box office nei cinema nazionali. Vi auguriamo oziosamente una gaudente settimana! Non dimenticate di scaricare, condividere e oziosamente sfogliare con gli amici il35 di...