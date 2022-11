(Di lunedì 21 novembre 2022) Il giornalista difende il bonus matrimoni: "Nulla di male nell'aiutare le coppie". Ma la deputata Baldino non ci sta: "Perché 20mila euro solo per matrimoni religiosi?"

ilGiornale.it

La proposta della Lega di dare un bonus alle coppie che si sposano in chiesa ha fatto parecchio discutere. Diciamo subito che la proposta del Carroccio è stata poi corretta: il bonus riguarderà tutti ...... il che -tra parentesi -sembrerebbe proprio con la carriera e i guadagni fatti. Ma lo sport di questi radical - chic è quello della retorica e disul 'piatto occidentale' dove hanno ... "Non sputare", "Castroneria". Botta e risposta tra Sallusti e la grillina Il giornalista difende il bonus matrimoni: "Nulla di male nell'aiutare le coppie". Ma la deputata Baldino non ci sta: "Perché 20mila euro solo per matrimoni religiosi" ...La proposta della lega di un bonus di 20mila euro per le giovani coppie che decidono di sposarsi fa già discutere, Sallusti contro Baldino (M5S).