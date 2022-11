«Non c’è nessun altro con cui vorrei ballare se non con te» le parole della First Lady dedicate al marito

Leggi su iodonna

(Di lunedì 21 novembre 2022) Fiori d’arancio alla Casa Bianca. Il 19 novembre Naomi Biden, nipote del Presidente Usa Joe Biden, ha sposato Peter Neal. E la cerimonia di nozze non poteva che tenersi al 1600 di Pennsylvania Avenue, location che dal 1° novembre 1800 è la residenza ufficiale dei presidenti americani. La festa è continuata anche il giorno dopo quando Joe Biden ha spento 80 candeline. Leggi anche › Si sposa Naomi, nipote di Joe Biden. E la location è d’eccezione: la Casa Bianca Naomi Biden sposa alla Casa Bianca Lo scorso aprile è stata la stessa sposa ad annunciare via social la location da sogno in cui avrebbe celebrato le sue nozze. «Peter e io siamo infinitamente grati a nonna e nonno per averci dato l’opportunità di celebrare il nostro matrimonio alla Casa Bianca. Non vediamo ...