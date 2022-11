No al rinnovo della Via della Seta Le parole di Crosetto

(Di lunedì 21 novembre 2022) “La nostra posizione non cambierà, per cui un eventuale” del memorandum d’intesa sulla Via“lo vedo improbabile”. Quella di Guido, ministroDifesa, al Foglio è la prima dichiarazione sulla Cina del governo dopo l’incontro tra Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, e Xi Jinping, leader cinese, a margine del G20 di Bali, in Indonesia. E conferma che a guidare gli sforzi per allontanare da quell’intesa siglata nel 2019 da Giuseppe Conte, a capo del governo gialloverde, è Fratelli d’Italia. È con il governo di Mario Draghi che la Viatra Italia e Cina si è messa in salita. L’Italia “comprende molto bene come la Repubblica popolare cinese operi nel mondo”, aveva dichiarato ...

Orizzonte Scuola

Renato Galluso in questi anni è stato tra i principali artefici in veste di Delegato delStazione, progetto ideato e portato avanti da RFI con grande collaborazione dell'Amministrazione ...Nel 2010 gli veniva rifiutato ilpoiché negli ultimi 4 anni di permanenza in Italia non ...diversi anni di custodia cautelare a seguito di ordine di cattura emessi da diverse Procure... Rinnovo contratto scuola: formazione dei docenti, ferie e sanzioni sul tavolo. Aran vuole chiudere entro Natale Evan Ndicka, difensore centrale francese classe 1999 dell'Eintracht Francoforte, sarebbe sempre più lontano dal rinnovo del contratto, in scadenza a giugno, con il club tedesco: per ...Dopo un inizio di stagione al di sotto delle aspettative la Fiorentina di mister Italiano è riuscita, in parte, a sistemare le cose. Le cinque vittorie consecutive, seguite dalla ...