Nikita Pelizon smaschera la strategia di Tavassi e Donnamaria VIDEO

Per riguarda il volto maschile, invece, potrebbe entrare Matteo Diamante , ex fidanzato diche si è proposto proprio in questi giorni svelando il suo interesse nei confronti di Micol ...Nella Casa, oltre Antonella ed Edoardo , anchee Luciano Punzo sono convinti che Spinalbese la stia solo prendendo in giro. Il popolo del web, nel mentre, sta condannando senza appello ...Nikita Pelizon ha visto la sua coinquilina in difficoltà e ha cercato di spiegarle in modo carino il senso della frase in napoletano. Sebbene il significato sia decisamente più marcato, la gieffina ha ...Luciano Punzo ha messo in guardia Oriana Marzoli sull’atteggiamento di Antonino Spinalbese: ‘Tu sei il suo burattino’ ...