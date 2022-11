Nikita di nuovo sotto attacco al GF Vip 7 | la rabbia di Antonino Spinalbese

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 21 novembre 2022)non hanno mai avuto un bel rapporto. Fin dall’inizio della settima edizione del Grande Fratello Vip, si sono tenuti distanti l’uno dall’altra. L’argomento è stato affrontato anche da Alfonso Signorini che, in un primo momento, ha fatto notare come diversi concorrenti fossero infastiditi dal comportamento della ragazza. Con il passare dei giorni, la maggior parte di loro ha cambiato idea, ma l’ex fidanzato di Belen Rodriguez è rimasto della sua opinione. Durante le ultime ore, con la partecipazione di Antonella Fiordelisi, è tornato a parlare dell’argomento. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip,dicontro: “È ...