Niente flat tax e azioni spericolate sulle pensioni | Meloni chiede prudenza agli alleati

(Di lunedì 21 novembre 2022) «Se alla fine saremo tutti un po’ scontenti, ci sarà più equilibrio». Valentino Valentini, vice del ministro delle Imprese e del Made in Italy, riassume così lo stato della manovra che oggi il governo dovrebbe approvare in consiglio dei ministri. Un pacchetto di circa 32 miliardi, due terzi dei quali andrà a coprire le misure contro il caro energia, lasciando poco spazio alle promesse elettorali fatte dai partiti della maggioranza di destra. Il Consiglio dei ministri è convocato alle 17. Prima una riunione tecnico-politica della maggioranza proverà a chiudere le questioni ancora aperte sulla legge di bilancio 2023, la prima del governo. Il testo non è ancora completo perché il nodo coperture agita l’esecutivo. Dei circa 32 miliardi, 21 sono in deficit e spesi per gli aiuti sull’energia. Bisogna rinunciare quindi ad alcune delle misure annunciate. Come il ...

