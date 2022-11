Niente fascia arcobaleno per Kane | rischia l' ammonizione della Fifa

Leggi su agi

(Di lunedì 21 novembre 2022) AGI - Il capitano dlel'Inghilterra, Harry, non indosserà la'OneLove' in solidarieta' con i diritti Lgbtq dopo che laha minacciato di ammonire i giocatori che violeranno le regole sulla tenuta di gioco. La marcia indietro riguardae i capitani di Galles, Belgio, Olanda, Germania, Svizzera e Danimarca le cui nazionali hanno diffuso un comunicato congiunto per spiegare che "lae' stata molto chiara" che ci saranno "sanzioni sportive" se le fascesaranno indossate in campo. "Come federazioni nazionali", si legge ancora nel comunicato, "non possiamo mettere i nostri giocatori in una posizione in cui potrebbero subire ammonizioni e quindi abbiamo chiesto ai nostri capitani di non indossarle". "Eravamo pronti a pagare le ...