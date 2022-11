Niente fascia arcobaleno ai mondiali del Qatar | si rischia l' ammonizione della Fifa

(Di lunedì 21 novembre 2022) AGI -fasceper i capitani delle nazionali che intendono manifestare per i diritti Lgbtq aiin, Paese dove l'omosessualità è punibile con tre anni di carcere. La marcia indietro è stata annunciata con una nota di forte protesta dalle federazioni di Inghilterra, Galles, Belgio, Olanda, Germania, Svizzera e Danimarca spiegando che "laè stata molto chiara" che ci saranno "sanzioni sportive" e quindi ammonizioni se le fascesaranno indossate in campo. Il capitano dell'Inghilterra, Harry Kane, aveva annunciato che avrebbe portato la'OneLove', a partire dalla gara di esordio con l'Iran, ma di fronte alla minaccia di provvedimenti disciplinari le stesse federazioni hanno scelto di tutelare ...

AGI -fasce arcobaleno per i capitani delle nazionali che intendono manifestare per i diritti Lgbtq ... Il capitano dell'Inghilterra , Harry Kane, aveva annunciato che avrebbe portato la...La cerimonia di inaugurazione dei Mondiali Inghilterra,arcobaleno: "Altrimenti ci buttano fuori Kane" Io Tifo Argentina di Paolo Condò I Mondiali in Qatar sono un caso politico di ...Ai Mondiali di Qatar 2022 la Fifa mette in chiaro: arriveranno cartellini gialli se i capitani indosseranno le fasce arcobaleno. Sette Nazionali rinunciano: "Siamo tutti delusi e frustrati" ...Alla fine ha vinto il ricatto dell’ammonizione immediata: niente fascia di capitano arcobaleno One Love, le nove federazioni europee che avevano deciso di aderire alla campagna di sensibilizzazione ...