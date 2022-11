(Di lunedì 21 novembre 2022) L’undicesimadella NFLè di quelle che non passano certo inosservate, tra conferme di spessore, cadute rovinose e sorprese quanto mai inattese. Nella NFC, per esempio, prosegue la corsa in vetta dei Philadelphiachecon estrema sofferenza a Indianapolis, mentre crollano malamente i Minnesota, distrutti in casa dai Dallas. Passando alla AFC, ennesimo successo per i Kansas City, ma con il fiatone in casa dei Chargers, mentre rispondono presenti i Buffalo, più preoccupati dal meteo in questo weekend piuttosto che dai Cleveland Browns. Andiamo, quindi, a scoprire nel dettaglio cos’è successo nel weekend della NFL. I MATCH DELLA UNDICESIMADELLA ...

OA Sport

... Modern Warfare & more) (Walmart.com) Save on PlayStation 4 Slim bundles with Destiny 2, Madden...Contacts Andy Mathews ( andy@nicelynetwork.com ) Articoli correlati Black Friday TCL TV Deals ()...... giocatore dei Vegas Riders, in, che si è ritirato nel bel mezzo della competizione dopo aver venduto alcune rare carte Pokémon per 650.000 dollari. 'È come quando sogni di vincere alla lotteria. NFL 2022-2023 (11a settimana): vincono Chiefs, Eagles, Titans, Bills e Cowboys che demoliscono i Vikings Capolavoro di Philadelphia che, al termine di una spettacolare rimonta, riesce ad avere la meglio nella sfida con Indianapolis (17-16 il finale). Gli Eagles, nell'ultimo periodo, mettono a segno un te ...È quasi passata una settimana – purtroppo – da Seahawks contro Buccaneers a Monaco e non vi ho ancora fatto il resoconto di quello che per forza di cose è stato il giorno più bello, ...