Nella manovra un nuovo rinvio per plastic e sugar tax

(Di lunedì 21 novembre 2022) Si va verso undell'entrata in vigore ditax: secondo quanto si apprende la, che in serata sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri dovrebbe contenere la ...

... di allargarla anche ai dipendentisua forma " incrementale ", ovvero una tassa piatta solo ...: bollette, tasse, aiuti. Le misure Flat tax bocciata, lite sul Rdc Pensioni, verso la quota ...... il precedente governo Draghi lo aveva destinato tutto ai dipendenti, mentre l'esecutivo Meloni pensa di dare una quota alle imprese I punti in discussione per essere inseritisono ...FIRENZE (ITALPRESS) – “Ho un animo molto preoccupato per l’avvenire prossimo. Le ragioni sono molteplici, basterebbe guardare i dati sulla produzione industriali nelle epoche recenti nell’area dell’Eu ...“Ho un animo molto preoccupato per l'avvenire prossimo. Le ragioni sono molteplici, basterebbe guardare i dati sulla produzione industriale nelle epoche recenti nell'area dell'Euro" ha inoltre ...