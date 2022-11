NBA | i risultati della notte 21 Novembre | vittorie per Suns e Warriors | bene anche Lakers e Cavaliers

(Di lunedì 21 novembre 2022) Altra grandedi NBA, con ben otto partite disputate per la regular seasonstagione 2022-2023. Non sono mancate, come sempre, le grandi giocate da parte dei campioni statunitensi e non solo. Facciamo quindi un breve riepilogo di quanto accaduto oltreoceano. Nell’unico match disputato nella tarda serata italiana di ieri domenica 20i Phoenixsconfiggono di fronte al proprio pubblico i New York Knicks per 116-95. I padroni di casa partono subito forte (28-22), ritoccando il massimo vantaggioa +11 nel secondo quarto (44-33). Reazione dei Knicks che accorciano e rimangono sotto di due sole lunghezze all’intervallo lungo ((55-53). Nella ripresa la franchigia dell’Arizona esce meglio dagli spogliatoi, aumentando i giri del proprio motore e scappando nel punteggio fino al +15 ...

Sky Sport

Vittoria fondamentale degli Utah Jazz a Portland con Jordan Clarkson e Malik Beasley infuocati in attacco e Fontecchio in campo per 12 minuti. Infortuni per Mike Conley e Damian Lillard e 12' in campo ...... ma come sempre tante emozioni nella notte tra sabato 19 e domenica 20 novembre della stagione...E CLASSIFICHE Una doppia doppia da 33 punti e 12 assist permette agli Atlanta Hawks di ... NBA, i risultati di oggi: Philadelphia ko contro Minnesota, Utah batte anche Portland Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...Domenica 20 novembre andrà in scena la sfida tra i Phoenix Suns e i New York Knicks, con i padroni di casa che vogliono invertire la rotta ...