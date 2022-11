Nba 2022 2023 | Thompson trascina Golden State | Irving torna in campo con Brooklyn | Detroit e Spurs sempre più giù

Leggi su sportface

(Di lunedì 21 novembre 2022) Quella tra domenica 20 e lunedì 21 novembre è stata una domenica ricca di spunti, per l’Nba. Innanzitutto, va registrato il ritorno in, e dal primo minuto, di Kyriecon la casacca deiNets, dopo la sanzione della franchigia a causa di un post antisemita sui propri profili social; otto le partite saltate dal numero 11 di, mentre sono 14 (con 5 rimbalzi) i suoi punti nella vittoria per 127-115 contro Memphis Grizzlies. Nella stessa partita, Durant va ancora una volta sopra i 25 punti (per la precisione, 26), per la 17esima volta di fila; da evidenziare anche i 22 punti (con 11/13 dal) di Simmons, mentre dall’altra parte, senza Morant, Brooks (31 punti) predica nel deserto. RISULTATI E CLASSIFICHE Seconda vittoria di fila ...