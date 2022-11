Nazionale | addio 2022 | amichevoli evitabili | suggerimenti interessanti

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 21 novembre 2022) Roma, 21 nov –. Mentre tutto il resto del mondo – almeno quello con cui abbiamo l’obbligo di competere – si tira a lucido per il grande evento iridato, laitaliana di calcio saluta questo nefasto anno giocando duedecisamente…. Un paio di appuntamenti in trasferta (mercoledì scorso in Albania, ieri nella capitale austriaca) che, al di là di tutto, hanno comunque dato qualche interessante suggerimento per il futuro. Il campo d’altronde ha sempre qualcosa da dirci. Le convocazioni, sorpresa Pafundi Nuove possibilità di mettersi in mostra anche in azzurro per gli emergenti del nostro campionato. A Mazzocchi, Scalvini, Gatti e Dimarco si aggiunge all’ultimo il giovane empolese Parisi. In mezzo spazio alla linea verde. Prima chiamata per i gioielli juventini Miretti ...