Nato | Stoltenberg | “Ratificare adesione Svezia e Finlandia”

(Di lunedì 21 novembre 2022) (Adnkronos) – “E’ arrivata l’ora di concludere il processo di ratifica” dell’alladi. Lo sottolinea il segretario generale dell’Alleanza, Jens, intervenendo all’assemblea parlamentare dellaa Madrid, trasmessa in streaming. Stoccolma e Helsinki, aggiunge, devono “impegnarsi ad una partnership di lungo termine con lae con la Turchia sulla lotta al terrorismo. Nessun altro alleatoha subito più attacchi terroristici” della Turchia, afferma. Una “lezione” che laha imparato dalla guerra in Ucraina è che “avremmo dovuto sostenere Kiev di più e prima. Avremmo potuto fare di più, prima dell’invasione – dice il segretario generale dell’Alleanza ...

Nessun altro alleatoha subito più attacchi terroristici' della Turchia, afferma. Una 'lezione' che laha imparato dalla guerra in Ucraina è che 'avremmo dovuto sostenere Kiev ...Svezia e Finlandia nellaspinge per la ratifica: "Hanno mantenuto le promesse del memorandum con la Turchia". Il segretario L'articolo Svezia e Finlandia nella: "Ora di ratificare l'...L’esercito russo starebbe risentendo di una «grave carenza di munizioni e personale qualificato». E questo non solo ostacolerebbe le possibilità delle truppe di Putin ...(Adnkronos) – “E’ arrivata l’ora di concludere il processo di ratifica” dell’adesione alla Nato di Svezia e Finlandia. Lo sottolinea il segretario generale dell’Alleanza, Jens Stoltenberg, intervenend ...