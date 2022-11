Nasa “vede” le prime galassie dell’universo | erano luminosissime

(Di lunedì 21 novembre 2022) Il telescopio spaziale dellaJames Webb ha colto immagini di alcune tra leluminosissima, che si sono formate appena 350 milioni di anni dopo il big bang. Se i risultati fossero verificati, l'ammasso di stelle appena scoperto batterebbe la galassia più distante identificata dal telescopio spaziale Hubble, che si è formata 400 milioni di anni dopo l'inizio dell'universo. Lanciato a dicembre come successore di Hubble, il telescopio Webb sembra aver scoperto he le stelle potrebbero essersi formate prima di quanto si pensasse, forse già un paio di milioni di anni dopo il big bang. Le ultime scoperte di Webb sono state dettagliate nelle Astrophysical Journal Letters da un team internazionale guidato da Rohan Naidu dell'Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. L'articolo approfondisce due...

