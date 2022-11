Napoli | fondi americani corteggiano De Laurentiis per l’acquisto della società

(Di lunedì 21 novembre 2022) Ilfa gola oltreoceano perché alcunihanno espresso il loro interesse per acquistare il club di DeIlfa gola oltreoceano perché alcunihanno espresso il loro interesse per acquistare il club di De. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, dagli USA ci sarebbero deiinteressati al club azzurro. Conti a posto e utili in crescita anche per questo ilpiace a tanti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

De Laurentiis, all'epoca, voleva solo consegnare ilalla sua dimensione, che oggi la bibbia economico - finanziaria che è Mergermarket ricostruisce. Il, scrive il portale, si trova in ...Il progetto è stato finanziato per il 60% con il contributo della Fondazione Banco die il restante 40% conpropri dell'associazione. Bilancio positivo, secondo la referente progettuale ...A quasi settant’anni dalla Mostra di disegni allestita nel 1955 da Palma Bucarelli a Valle Giulia, Domenico Morelli (Napoli, 1823-1901) torna ad essere protagonista nelle sale Via Gramsci della Galler ...Walter Sabatini, ex uomo mercato di Inter e Roma, ha parlato della lotta Scudetto e non solo a Sky Calcio Show: "Se Pogba si ripresenterà al suo livello, la Juve se la giocherà fino in fondo. Anche ...