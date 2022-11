Napoli | a gennaio il rinnovo di Kvara e un colpo da 25 milioni di euro

... prosegue l'11 dicembre al Teatro Massimo di Pescara; il 18 dicembre al Palapartenope di; ... il 30 dicembre al Teatro Golden di Palermo; il 2al Tuscany Hall di Firenze; il 3al ...... la prima è che la Juve dia continuità agli ultimi risultati, l'altra è che ilsi inceppi e ... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Buffon: 'Juventus afarà paura. Mondiale ...(ANSA) - NAPOLI, 21 NOV - Dal 3 dicembre all'8 gennaio 2023 il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa ospiterà i Mercatini di Natale Napoli-Portici, "nove e tre quarti, special edition". L'evento, ...Come si fa a migliorare una squadra perfetta Sicuramente non la si va a toccare nel mercato di gennaio. Semmai si rimane alla finestra per trovare nuovi tasselli per il futuro. E questo… Leggi ...