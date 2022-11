Museo del ciclismo | Pepe | “Annullato per dispetto da un pischello”

(Di lunedì 21 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ildelche era stato destinato dalla precedente Amministrazione alla società ciclistica non ha trovato il consenso dell’attuale Amministrazione. Ilera destinato al piano terra del Comune ristrutturato. Il capriccio, ile la cattiveria di unhannouna lungimirante iniziativa che avrebbe portato amatori, simpatizzanti e turisti a visitare ildel. Si continua così a distruggere ciò che di buono c’è nel nostro Comune”.Così Mario, già sindaco di San Giorgio del Sannio e già parlamentare. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

