(Di lunedì 21 novembre 2022) Aveva presentato un'offerta insieme a Lufthansa, ma ora dice che «non ci sono più le condizioni» per portarla avanti

Il Post

pronta a rilevare una quota di Italo Gianluigi Aponte, il fondatore del gruppo, non ha ancoraal suo sogno di entrare nel mondo dei trasporti italiani . Dopo la (quasi) chiusura della trattativa per Ita, l'armatore svizzero ha deciso di provare a costruire ...Il sostituto pg di Milano Celestina Gravina ha infattiai motivi d'appello nel processo ...la cordata favorita della compagnia aeree tedesca Lufthansa e del gigante crocieristicodi ... MSC ha rinunciato all’acquisto di ITA Airways La Compagnia cerca numerose figure professionali da impiegare a bordo, tra cui ufficiali di coperta e di macchina, medici e commissari, personale di vendita per negozi e boutique, tecnici audio-video, ...Alla vigilia dell’assemblea degli azionisti di Ita Airways – ancora controllata al 100% dal Tesoro – il presidente Alfredo Altavilla ha rassegnato le dimissioni, dopo la revoca delle deleghe operative ...