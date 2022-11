Pianeta Milan

...ignorare di nuovo la convocazione di. Ma dove è l'aitante terzino olandese Facile, ad Amsterdam. A dare ulteriore conferma di questa ipotesi ci ha pensato la moglie Astrid che in una...La sua ultimaè quella di domenica scorsa dopo il pari con il Torino dei suoi compagni e ... Ma Karsdorp, sullo lo sfogo didopo la gara con il Sassuolo, non riesce proprio a mettere una ... Mourinho, la storia su Balotelli a Kazan infiamma la platea | VIDEO Prima parte di campionato con luci e tante ombre per Juventus, Inter e Roma. Allegri, Mourinho e Inzaghi sono avvertiti ...Rick Karsdorp non si è presentito a Roma in vista del raduno della squadra in vista della partenza per la tournée in Giappone ...